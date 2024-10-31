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Telefonlar ve kamera görüntüleri inceleniyor

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Polis, Lefkoşa’da uyuşturucudan tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan’ın uyuşturucuları kimden aldığını bulmak için telefonları ve kamera görüntülerini inceliyor

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Telefonlar ve kamera görüntüleri inceleniyor
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Lefkoşa’da Kemal Şemiler Caddesinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekibi tarafından gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında araçlarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ersun Kırcal, Ömür Emirsoylu ve Bülent Kalkan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Polis, 26 Ekim 2024 tarihinde saat 23.00’da Lefkoşa’da gerçekleştirilen Huzur Operasyonu kapsamında Ersun Kırcal’ın yönetiminde ve Ömür Emirsoylu ile Bülent Kalkan’ın yolcu olarak bulunduğu JK 462 plakalı araç kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi.

Polis, zanlı Kırcal’ın tasarrufunda yaklaşık 5 gram ağırlığında Methamfetamine türü uyuşturucu madde ile bir gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde,  Emirsoylu’nun tasarrufunda bir gram Methamfetamine türü uyuşturucu madde, Kalkan’ın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan bir gram Methamfetamine türü uyuşturucu madde ile JK 462 plakalı aracın orta konsolunda içerisinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan şeffaf cam pipo bulunduğunu aktardı. Polis, zanlıların uyuşturucu maddelerin kimden temin ettiğine dair tespit için telefonlarının ve kamera görüntülerinin inceleneceğini söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı 6 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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