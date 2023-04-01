Telefonda tehdit etmiş

Lefkoşa’da İdris Bulut’un aracının önü kesilerek darp edilmesiyle ilgili başlayan polis soruşturması genişledi. Olayla ilgili tutuklanan Eyüp Can Aktaş’ın olaydan 20 dakika önce Bulut’la tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğu tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen "Kasti Hasar ve Ciddi Darp"suçlarından tutuklanan zanlı Emrah Taşkın ve Eyüp Can Aktaş dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ümit Karagöz olayla ilgili bulguları aktardı. Karagöz huzurda bulunan zanlıların "Kasti Hasar ve Ciddi Darp" Suçlarından methalder olduğunu söyledi.

Polis 28 Mart 2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde CP 901 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru seyretmekte olan İ. B.'nin henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı iki araç ile ön kısmından keserek durmasını sağlayan ve aranmakta olan üç erkek şahıs ve konu aracın arka kısmında kaçmasını önlemek için FB 115 plakalı Mercedes marka aracı ile duran zanlı Emrah Taşkın’ın araçlarından inerek İ. B.'nin başına ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve sert cisimlerle vurarak adı edileni ciddi bir şekilde darp edip CP 901 plakalı aracının kasten ve kanunsuz olarak sağ ön kapı camını sert bir cisimle kırarak, sağ ön kapısını ise vurup eğmek suretiyle hasara uğrattıklarını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki İ. B.’nin korkarak olay mahallinden kaçtıktan sonra kardeşi tarafından bulunup götürülmüş olduğu Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alındığını, olay sonrası olay mahallinde tespit edilen Emrah Taşkın’ın mahkeme emri gereği tutuklandığını ve diğer şahıslarında aranan kişi ilan edildiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, Eyüp Can Aktaş’ın olaydan 20 dakika önce müştekiyle tehdit içerikli bir telefon görüşmesi olduğunu ve olay mahalline müşteki hastaneye götürüldükten sonra gittiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aranan şahıslar, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların 5 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

