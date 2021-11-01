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Telefon dolandırıcılığı bitmek bilmiyor

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Polis, tüm vatandaşları telefon dolandırıcılığı konusunda bir kez daha uyardı: “Kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi veya para göndermenizi isteyen şahıslara kanmayın”

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Telefon dolandırıcılığı bitmek bilmiyor
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Polis Mali Şube Suçlarla Mücadele Amirliği, yaşlılar ve emekliler başta olmak üzere tüm vatandaşları son dönemlerde artış gösteren telefon dolandırıcılığı konusunda uyardı.
Konuyla ilgili Polis Basın Subaylığı aracılığıyla bir dizi uyarı yapılırken, farkındalık yaratmak için görsel ve uyarılar içeren bir de broşür yayımlandı.
Açıklamada polis veya savcıların vatandaşlardan asla para talep etmeyeceği vurgulanarak, özellikle yaşlıları telefonla arayan hatta zaman zaman aradıkları kişilere isimleriyle de hitap eden dolandırıcıların; “Kimliğinizi en son nerede kullandınız? Oradaki kişiler kimlik bilgilerinizi ele geçirdi!, Tutuklanan bir şahsın üzerinden kimliğiniz çıktı, FETÖ/PKK Terör Örgütü hesaplarınızda para aklıyor, Kimliğiniz kullanılarak hesaplarınızdan para çekiliyor, İnternetten banka hesaplarınıza girildi, Adınız kara para aklama suçuna karıştı…” gibi çeşitli sahte senaryolar üreterek, vatandaşlardan kimlik bilgilerini, banka hesap bilgilerinizi, şifrelerini veya hemen para göndermelerini istedikleri vurgulandı.
Polisin konuyla ilgili uyarıları şöyle devam ediyor: 
“Terörle Mücadele, Asayiş gibi şubeler, komiser gibi unvanlar KKTC’de yoktur; ‘Ben Terörle Mücadele Şube’den Komiser Önder Kılıç… Ben Lefkoşa Asayiş Şubeden Başkomiser Ayhan Öztürk… Ben Emniyet Genel Müdürlüğü’nden Başkomiser Cevat Özkan… Ben İstihbarat Şube’den Başkomiser Orhan Önder… Ben Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Aydın…’ gibi çeşitli sahte makam, unvan veya isimler kullanarak sizden kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi, şifrelerinizi veya hemen para göndermenizi isteyen şahıslara kanmayın…
Dolandırıcıların hedef kitlesi yaşlı ve emeklilerdir… Bankada mevduatı olan, özellikle; 60 yaş üstü yaşlılarımız, emekli vatandaşlarımız, yurt dışı kaynaklı telefon dolandırıcılarının hedef kitlesini oluşturmaktadır. Çevremizdeki yaşlılarımızı, emeklilerimizi bu tür dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyaralım.
Paranızı bankadan çekip başkalarının hesabına göndermeyin… ‘Hangi bankada ne kadar hesabın var? Hemen paranı banka hesabından çek, götürüp şu bankadaki şu numaralı hesaba yatır… Hemen paranı internet bankacılığı üzerinden şu hesaba havale/EFT yap… Evde paran, altınların var mı… Hemen altınlarını bozdur, paranı yanına al, götürüp şu bankadaki şu numaralı hesaba yatır…’ gibi çeşitli yöntemlerle sizleri korkutarak, tehdit ederek, panikleterek dolandırmak isteyen şahısların talimatlarına uymayın…
Sizi telefonda arayarak kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şahıslara, kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin… Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin, talimatlarına uymayın, telefonu kapatın ve hemen 155 polis imdat hattını veya en yakın polis karakolunu arayın… Polisin asla sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı veya havale, EFT yapmanızı istemeyeceğini bilin… Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin, şayet göndermişseniz önce hemen 155 polis imdat hattını arayın, sonra en yakın polis karakoluna giderek suç duyurusunda bulunun…”

 
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