Telefon dolandırıcılarına dikkat!

Polis, özellikle yaşlı kişileri arayan ve kendilerini savcı/polis olarak tanıtan dolandırıcılar hakkında halkı bir kez daha uyardı





Son günlerde artan telefon dolandırıcılığına karşı Polis Genel Müdürlüğü sosyal medya üzerinden bir kez daha hatırlatma yaptı.

Açıklama şöyle:

Dolandırıcılara karşı aile büyüklerimizi, özellikle yaşlıları uyaralım

Değerli Halkımız, Son günlerde, çeşitli veri tabanları üzerinden elde ettikleri banka müşterilerine ait telefon numaraları ile özellikle emekli ve yaşlı kesimi arayarak; kendilerini, polis, asker, savcı veya banka görevlisi olarak tanıttıktan sonra, telefonda konuştukları kişilere “kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının suç örgütleri tarafından ele geçirildiği, hesaplarından kara para aklanmaya çalışıldığı, paralarının güvende olmadığı gibi” çeşitli senaryolar üretip kişilerin bankalardaki paralarını çekip kendilerinin belirttiği hesap numaralarına aktarmalarını sağlamak suretiyle, dolandırıcılık girişiminde bulunulmaktadır. Banka hesabınızın suç örgütleri tarafından ele geçirildiği ve hesabınızın tehdit altında olduğu yönünde aranmanız durumunda;

• Kendisini polis, savcı veya hesabınızın bulunduğu bankanın görevlisi olarak tanıtan şahıslara kimlik bilgilerinizi, banka hesap bilgilerinizi veya şifrelerinizi asla vermeyin.

• Sizi telefonda meşgul etmelerine müsaade etmeyin. • Onların talimatlarına uymayın.

• Telefonu kapatın ve hemen 155 Polis İmdat hattını veya en yakın polis merkezini arayın.

• Paranızı size söylenen hesaplara göndermeyin.

• Şayet göndermişseniz, hemen polis merkezini arayarak gecikmeden olaydan polisi haberdar edin.

Hiçbir polis, savcı veya banka görevlisinin, sizden paranızı bankadan çekerek başka bir hesaba yatırmanızı, havale veya eft yapmanızı istemeyeceğini asla unutmayın.

