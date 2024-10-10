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Tehlikeli yolculuğa 22 bin TL ceza

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Tehlikeli yolculuğa 22 bin TL ceza
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İnsan hayatını tehlikeye atan sürücü polis tarafından tespit edilerek, rapor edildi.
Araç sürücüsü, tehlikeli sürüş yapmak, aracın koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşımak ve diğer trafik suçlarından toplam 22 bin 239 TL para ve 50 puan cezasına çarptırıldı, aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Açıklamada, Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde seyreden bir araç içerisinde, insan hayatını ve yolu kullanan diğer sürücüleri tehlikeye atacak şekilde yolcu taşınması görüntülerinin sosyal medyada yayıldığı kaydedilerek, sürücünün Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edildiği
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