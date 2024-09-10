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Tehlikeli sürüş yapan ve görüntüleri yayımlanan motosiklet sürücüsüne ceza

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Lapta Oteller bölgesi Fevzi Çakmak Caddesi’nde seyreden bir motosiklet sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde sürüş yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine polis ekipleri sürücüye ceza kesti.

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Tehlikeli sürüş yapan ve görüntüleri yayımlanan motosiklet sürücüsüne ceza
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Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edilip karakola celp edilen motosiklet sürücüsünün, tehlikeli sürüşün yanı sıra KKTC sürüş ehliyeti bulunmadığı tespit edildi.
Motosiklet sürücüsüne, işlemiş olduğu suçlardan dolayı toplam 11 bin 874 TL 10 kuruş para ve 35 ceza puanı kesildi.
 
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