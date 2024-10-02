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Tehlikeli sürüş yapan sürücü Girne trafik ekipleri tarafından rapor edildi

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Tehlikeli sürüş yapan sürücü Girne trafik ekipleri tarafından rapor edildi
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Girne’de tehlikeli sürüş yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alan van araç sürücüsü, Girne Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından tespit edilerek rapor edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazi Osman Paşa Sokak’ta, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde, aracını yoldaki su birikintisinde kaydırıp  tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine araç sürücüsü tespit edilerek,6 bin 785 TL 20 kuruş para cezası ve 25 ceza puanı kesildi.
 
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