Tehlikeli sürüş yapan araç sürücüsü tutuklandı…

Polis, tehlike yaratan sürücüleri tespit ederek trafik güvenliğini sağlamak amacıyla her imkanı kullanıyor. Sosyal medyadan tehlikeli sürüş görüntüleri paylaşılan bir sürücü daha polisin çabasıyla tutuklandı. Aracı da trafikten menedildi.

Polis Basın Subaylığı, Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bir araç sürücüsünün, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde aracını kaydırıp kendi etrafında döndürerek tehlikeli sürüş yaptığı görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine, araç sürücüsünün polis ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından tespit edilerek tutuklanan araç sürücüsü aleyhinde, tehlikeli sürüş yapmak suçundan yasal işlem başlatıldı ve aracı da trafikten men edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

