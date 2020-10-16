Tecavüze 8 yıl hapis

Mağusa’da 2015 yılında engelli bir kıza tecavüz etme suçundan 2,5 yıl hapis yatan ve serbest kaldıktan sonra bu kez de 2018 yılında 16 yaşındaki kıza tecavüz eden Ahmet Burhan Ayan, 8 yıl hapse mahkum edildi



Mağusa'da evine bırakmak için aracına aldığı, arkadaşının 16 yaşındaki kız kardeşine tecavüz edip kimseye söylememesi için bıçakla öldürmekle tehdit eden Ahmet Burhan Ayan, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

“Cinsel tecavüz”, “Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla alıkoyma”, “Şiddet tehdidi”, “Kasti hasar”, “Korkutmak maksadıyla silah taşıma” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” davalarından yargılanan sanık Ayan, aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bulundu.

Kıbrıspostası’na göre Ayan, Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti tarafından oy birliği ile alınan kararla 8 yıl hapse mahkum edildi.

Sanık Ayan’ın aleyhindeki davalardan suçlu bulunmasının ardından İddia Makamı, sanık Ayan’ın, engelli bir kıza tecavüz etme suçundan sabıkası bulunduğunu, sanığın 3 Aralık 2015 tarihinde işlediği tecavüz suçundan 2,5 yıl hapis cezasına mahkum edildiğini kaydetti.

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyet Başkanı Fatma Şenol, sanık Ahmet Burhan Ayan’ı aleyhine getirilen tüm davalardan suçlu bularak mahkum ettiklerini açıkladı. Sanık hakkındaki davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Fatmal Şenol, cinsel suçlarda caydırıcı ve ibret verici cezaların yanında, cinsel suçları önlemek için ilkokuldan başlayarak cinsel eğitimin, eğitime dahil edilmesinin yadsınamaz bir gerçek olduğunun altını çizdi.

Şenol, sanığın mahkum olduğu birinci dava olan “ırza geçme” suçu için ceza yasasında ömür boyu hapislik cezasının öngörüldüğünü, öteki suçlar içinse 3 ile 10 yıl arasında hapislik cezasının öngörüldüğünü kaydetti.

Öngörülen hapislik cezalarından suçların vahametinin açık olduğunu belirten Şenol, cinsel suçlarda meydana gelen yaygınlaşmanın adli ihbar olarak alındığını ifade edip yaygınlaşmış suç türü olması nedeni ile bu hususun sanık aleyhinde ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Bu tür suçların artış göstermesinin toplumda kadınların ve genç kızların dilediğince sokağa çıkmasında tedirginliğe neden olduğunu belirten Şenol, benzer sabıkası olan bu sanığın daha önce aldığı cezadan ıslah olmayıp yine benzer bir suçu işlemesinin ise aleyhinde ciddi ağırlaştırıcı sebep olduğunu kaydetti.

Şenol ayrıca, müşteki kızın sanığı daha önceden tanıyıp kendisini evine bırakması konusunda güvendiğini ancak sanığın genç kızın alkollü oluşundan ve kendisine güvenmesinden faydalandığı belirterek bu hususun ve sanığın tecavüzün ardından ise genç kıza bıçak gösterip ölümle tehdit etmesinin de sanık aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini vurguladı.

Olay, 12 Ekim 2018 tarihinde Galpsides'te meydana geldi. Sanık Ayan, evine götürmek için aracına aldığı 16 yaşındaki kızı öpmeye çalışarak cinsel tecavüzde bulunup daha sonra ise kimseye söylememesi için bıçak çekip genç kıza şiddet tehdidinde bulunmuştu.

