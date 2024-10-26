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Tecavüze 35 yıl

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Girne’de iki küçük kız çocuğuna iki yıl boyunca tecavüz etmekten yargılanan Yurdaer Garip, 35 yıl hapis cezasına mahkum edildi

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Tecavüze 35 yıl
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Girne’de 2020-2022 yılları içinde kız arkadaşının tek yumurta olan ikiz kız çocuklarına tecavüz eden Yurdaer Garip aleyhindeki dava karara bağlandı.

Olay tarihinde yaşları 14 olan ve öğretmenlerine yaptıkları şikayet doğrultusunda ortaya çıkan olayın ardından tutuklanan Garip, 2022 yılından bu yana hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekliyordu.

Aleyhine getirilen ‘Cinsel tecavüz’, ‘Cinsel istismar’, ‘Cinsel saldırı’ ve ‘Vahim zarar’ suçlamalarını kabul etmeyen sanık Girne Ağır Ceza Mahkemesinde uzun soluklu bir duruşmanın ardından aleyhine getirilen davalardan suçlu bulunarak mahkum edildi.

Başkanlığını Banu Soyer’in yaptığı Kıdemli Yargıç Mine G.Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in oy birliği ile verdiği kararda sanık iki küçük kız çocuğuna iki yıl boyunca tecavüz etmekten 35 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

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