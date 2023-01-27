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Tecavüzcünün ilk suçu değilmiş!

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Lefkoşa’da 15 yaşında kız çocuğuna cinsel tecavüz meselesi ile ilgili tutuklanan Hakan Boz’un daha önce de birçok suça karıştığı tespit edildi. Zanlı cezaevine gönderildi

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Tecavüzcünün ilk suçu değilmiş!

Lefkoşa’da meydana gelen 15 yaşında kız çocuğuna karşı cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hakan Boz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlı Hakan Boz’un 2022 aralık ayı içerisinde Yenikent Lefkoşa'da meydana gelen 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz, 16 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı" suçlarına methalder olduğunu belirtti.

Polis, zanlı 2022 Aralık ayı içerisinde kız arkadaşı 2007 doğumlu 15 yaşındaki kız çocuğunun kalmakta olduğu ikametgahında 16 yaşından küçük çocuğa cinsel tecavüz ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini anlattı. Polis, olayın polisin bilgisine 20.01.2023 tarihinde geldiğini, aynı gün zanlının başka bir mesele ile alakalı teminat maksatlı Lefkoşa Polis Müdürlüğünde olduğu esnada tespit edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlı bir gönüllü ifade vererek işlediği suçları kabul ettiğini, mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 günlük tutukluluk emri temin edildiğini söyledi. Polis, zanlının adının birçok suça karıştığını belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

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