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Tecavüzcü firariye 12 yıl hapis cezası

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Tecavüzcü firariye 12 yıl hapis cezası
Girne’de 2019 yılında tecavüz suçundan tutuklanan ve Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Alexander Satlaev aleyhindeki dava bugün karara bağlandı.
Başkanlığını Füsun Cemaller’in yaptığı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad ve Yargıç Şevket Gazi’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin oy birliği ile verdiği kararda sanık Alexsander Satlaev yargılandığı ‘cinsel tecavüz’, ‘cinsel saldırı’ ve darptan suçlu buldu.
Kararı okuyan Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, mehkemenin sanığı yargılandığı davalardan 12 yıl hapse mahkum ettiğini açıkladı. 
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