banner762
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
Ayrelli ve mantarlar Güney Kıbrıs’a gidiyor
21 0
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
Dizdarlı ve Birinci de pozitif çıktı
4 0
 
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
“Saldırganlar denizden kaçmış olamaz”
26 0
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
Kaymaklı ‘kupada varım’ diyor
17 0
13 0
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
“Bu ülkeye önce adalet lazım”
22 0
9 0
banner797

Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak

banner476

Lefkoşa’da 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın istinaf talebi reddedildi

banner714
Tecavüzcü 13 yıl hapis yatacak
 
Lefkoşa’da tecavüz suçlamasıyla yargılanıp suçlu bulunarak 13 yıl hapis cezası alan Mürsel Aydın’ın istinaf talebi reddedildi.
Mürsel Aydın, mahkûmiyet ve cezanın alenen fahiş olduğuna, Savcılık ise cezanın alenen az olduğuna yönelik istinaf dosyalamıştı. İstinaf Mahkemesi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin mahkumiyet ve ceza kararını hatalı bulmayarak, istinaf taleplerini reddetti. Sanık Mürsel Aydın ayrıca diğer 3 kıza Tecavüz etme suçlarından da ileriki tarihlerde yargılanacak.
Sosyal medya üzerinden tanıştığı 20 ile 19 yaşlarındaki 4 üniversiteli kıza tecavüz ettiği gerekçesiyle 22 Haziran 2018 tarihinden beridir tutuklu bulunan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren sanık Mürsel Aydın duruşma sonrası polis aracına bindirilirken elinde kelepçe ile firar etmiş ve birkaç saat içinde yakalanmıştı.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.