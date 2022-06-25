Tecavüz zanlısı kaçak çıktı

Lefkoşa’da 71 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışan ve aynı gün bir eve girip hırsızlık yapan Nijerya uyruklu Chidera Emmanuel’in ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi. Mahkeme, zanlıyı cezaevine gönderdi

Cinsel Tecavüze Teşebbüs Etmek, Ev Açma, Mülke Tecavüz, Ciddi Darp suçlarından tutuklanan zanlı ChideraEmmanuelEmmanuel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 16.06.2022 tarihinde saat 11. 30 raddelerinde Köşklü Çiftlikte isimsiz apartmanın üçüncü katındaki ikametgahın açık olan ana giriş kapısından içeriye giriş yapan 24 yaşındakiNijerya uyruklu işsiz ChideraEmmanuelEmmanuel’inikametgahta bulunan 71 yaşındaki isminin baş harfleri F.Ö.’yü görmesine müteakip ana giriş kapısını içeriden kilitleyip üzerindeki kıyafetlerini çıkarıp çırıl çıplak kaldıktan sonra İngilizce olarak F.Ö.'ye hitaben" Areyouready" sözlerini söyleyip F.Ö'yü boğazından sıkarak adı edileni sırt üstü yatırdıktan sonra üzerine çıkıp arzusu hilafına cinsel tecavüzde bulunmak istediği bir sırada F. Ö.’nün kendi çabası ile yerden kalkmayı başarıp kendini ikametgahın dışına atarak yardım istediğini anlattı. Polis, zanlının ikametgahın camlı ama kapalı olan sürgülü kapısını açıp balkon kısmından atlayıp olay yerinden kaçan ChideraEmmanuelEmmanuel'in olay yerinin bir arka sokağında saklanmış olduğu ikametgahta tespit edilerek makul güç kullanılarak tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının aynı gün bir eve girip hırsızlık yaptığını da söyledi. Polis, zanlının ikamet izinsiz olduğunu belirtip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının işlediği suçların vahametine değinerek, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

