TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın heyetine eşlik eden polis kaza geçirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz’ın heyetine eskort olarak eşlik eden motosikletli polislerden biri bu sabah trafik kazası geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın heyetine, kullanımındaki polis motosikleti ile eskort görevi yapan bir polis mensubu, Altınbaş (Alpet) trafik ışıklarına geldiğinde, yoldaki deformasyondan dolayı motosikletin kayıp düşerek sürüklenmesi sonucu kaza geçirdi.

Kazada yaralanan polis mensubunun, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde omuz ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile tedavisi sürüyor.



Yılmaz’dan geçmiş olsun mesajı



Öte yandan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Twitter hesabından “KKTC’ye gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz esnasında bize eşlik eden polis arkadaşımız Namık Özkan trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.” paylaşımında bulundu.

