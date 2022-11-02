Tatlısu- Geçitkale anayolunda kaza ucuz atlatıldı

Tatlısu- Geçitkale anayolunda saat 18.00’de meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre kaza; Tatlısu - Geçitkale anayolunun 6-7 km'leri arasında, Oleh Kovtunov’un(E-47), yönetimindeki BH 888410 plakalı araç ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Liaqat Ali Chaudhry’nin (E-45) yönetimindeki GB 481 plakalı araç ile çarpışması sonucu gerçekleşti.Kaza sonucu yaralanan GB 481 plakalı araç sürücüsü Liaqat Ali Chaudhry ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Gumeri (E-32) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.BH 888410 plakalı araç sürücüsü Oleh Kovtunov tutuklandı, soruşturma sürüyor.