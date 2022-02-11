Tatlısu'da evinde yangın çıkan kişi hayatını kaybetti

Tatlısu’da dün evinde yangın çıkan 53 yaşındaki Rose Marie Bastow adlı kadın yaşamını kaybetti.

Polis bültenine göre, Bastow’la birlikte 3 köpeği, yatak odasında ölü bulundu.

Dün saat 10.30 sıralarında, Tatlısu’da Bastow’un evinde yangın çıktı. Evin oturma odasındaki koltuklar, pencereler, kapı, tablet bilgisayar televizyon ve bazı eşyalar yanarken yapılan kontrolde ev sakini Rose Marie Bastow’un (K-53) ve 3 köpeği yatak odasında ölü bulundu.

Bastow’un ölüm sebebinin yapılacak otopsiyle belirleneceği ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Lefkoşa ve Gönyeli’de iki kadın evlerinde ölü bulundu.

Lefkoşa’da Elif Geçmiş (K-71) dün sabah ve Gönyeli’de de Seval Yırtıcı (K-81) dün gece yarısı civarlarında evlerinde ölü bulundu.

Her iki ani ölüm vakasında doktor tarafından yapılan muayenede herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadı.

Ölüm nedenlerinin saptanması için otopsi yapılacak.