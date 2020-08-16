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Tatlısu bölgesinde korkutan yangın

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Tatlısu bölgesinde korkutan yangın
Kuzey Sahil yolu üzerinde Tatlısu bölgesinde öğleden sonra başlayan yangında birçok ağaç ve makilik alan kül oldu.
Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 14:45 sıralarında , Tatlısu'da Zambak Tatil köyünün yaklaşık 1 km güney kısmındaki arazide meydana gelen yangın sonucu; 15 dönümlük alan içerisinde bulunan yabani zeytin ağaçları, harup ve ardıç ağaçları ile makilik alan yandı. Yangına polis itfaiye, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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