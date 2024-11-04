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Tatlıdil, ölümden döndü

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Gönyeli’nin sevilen mekanlarından Bizim Meyhane, önceki akşam şaşırtıcı bir kaza ile sarsıldı. Bir araç, hızla ilerleyerek Bizim Meyhane'nin duvarına çarptı. Kaza sırasında dışarıda oturan mekanın sahibi Emirali Tatlıdil, ölümden döndü

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Tatlıdil, ölümden döndü
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Gönyeli’de önceki akşam aracının kontrolünü kaybeden bir araç sürücüsü, aracını Bizim Meyhane'ye çarptı. Kaza sırasında dışarıda oturan mekanın sahibi Emirali Tatlıdil, ölümden döndü.

Olayın ardından Tatlıdil, “İyi ki sağ lastiği patladı ve duvara çarptı. Aksi halde şu an hayatta olmayabilirdim” dedi.

Emirali Tatlıdil açıklamasında “Her gün yıllardır isim bitince dışarıda oturup gelen canları beslerim. Ama 3 aydır araç kullanmamış, yeni ehliyet almış ve direksiyonu bozuk olduğunu söyleyen bir bayan, köşeden dönüp bir anda gaza basarak üzerime geldi. Mesafe 10 metreydi, kaçmaya çalıştım ama arkamda duvar vardı. İyi ki sağ lastiği patladı ve duvara çarptı. Aksi halde şu an hayatta olmayabilirdim. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı; bu arkadaşın ehliyeti alınmalı yoksa başka birinin canı yanacak. Yarım metre daha gelse beni ezecek ve şu an hayatta olmayacaktım” dedi.

Tatlıdil, polislerin "maddi hasardan şikayetçi misiniz?" sorusuna karşılık, "Az daha ölecektim, bir şey yapamam diyorlar. Lütfen bu şahsın ehliyetini alın, bugün ben kurtuldum ama belki başkası ölebilir" diyerek tepkisini dile getirdi.

Tatlıdil, yaşadığı bu sarsıcı kazanın ardından, “Belki de baktığım canların hayrına hayattayım. Kızgınım ve üzgünüm, hem de çok…” ifadelerini kullanarak yaşadığı duygusal anları paylaştı.

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