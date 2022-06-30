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Tartışmalı arazi 39 bin TL’ye kiralandı

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Mersinlik yangınının başlangıç noktası olan orman arazisinin 2015 yılında, 10 yıllığına 39 bin 200 TL’ye kiralandığı ortaya çıktı

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Tartışmalı arazi 39 bin TL’ye kiralandı
Mersinlik yangınının başlangıç noktası, tartışmalı orman arazisinin 2015 yılında, 10 yıllığına kiralandığı ortaya çıktı.
Yargıya da yansıyan, Halil Kartal’a yapılan kiralamada, 10 yıllık kira bedeli 39 bin 200 TL olarak belirlendi.
Resmi sözleşmeye göre; ilk 2 yıl için yıllık kira bedeli 2 bin 400 TL olarak belirlendi, bu bedel her yıl arttı.
Kiralama, dönemin Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hakan Dinçyürek ile yine dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk imzası ile yapıldı.
Kiralamaya 102 metre kare bina, 907 metre kare orman arazisi dahil edildi.
Kiralamayı yapan dönemin Orman Dairesi Müdürü İsa Direk, sözleşme ile ilgili hukuka aykırı bir durum olmadığını söyledi.
Öte yandan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, orman arazilerinin içerisinde birçok yerde özel mülklerin bulunduğunu kaydetti, “Özel mülkle ilgili devlet kamulaştırma yapar mı yapmaz mı ayrı konu…” dedi.
 
 
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