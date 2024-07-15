Tarladan 2500 baş sarımsak çaldılar

Güzelyurt’ta Bangladeşli 17 kişi bir tarladan, 2 bin 500 baş sarımsak çaldı

Gayretköy’de 1-8 Temmuz tarihleri arasında, bir şahsa ait tarla içerisine izinsiz olarak girilip mülke tecavüz edildikten sonra, toplanıp tarla içerisinde yığın hale getirilmiş olan toplam 2500 baş sarımsak çalındı.

Soruşturmada meselede zanlı olarak görülen ve yaşları 19 ile 39 arasında değişen Bangladeşli 17 kişi tutuklandı.

“Ürün Hırsızlığı ve Mülke Tecavüz” suçlaması ile tutuklanan 17 Bangladeşli zanlı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Bangladeşli zanlılar dakikalarca mahkeme salonunda göz yaşı dökerken, mahkemeden özür diledi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 1 – 8 Temmuz 2024 tarihleri arasında Gayretköy’de sakin isminin baş harfleri İ.B’ye ait ayni yerde bulunan tarla içerisine girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edilen tarafından toplanıp yığın haline getirilmiş olan 2500 baş sarmısağın sirkat edilmesi ile ilgili yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis yürütülen soruşturmada, 13 Temmuz 2024 tarihinde meselede zanlı oldukları tespit edilen Bostancıda kalan zanlılar Asraful Islam, MD Monere Hossen, MD Monırul Islam, MD Raj Islam, MD Tofsır Mıa, MD Ontar Mıa, MD Neımur Rahman, MD Amıt Hasan, MD Mohammad Alı, MD Rıan Mıa, MD Jahanggır Hossen, MD Mostofa Mıah, MD Masum Billah, Tanvır Mıah ve MD Mubarak Mıa'nın tutuklandığını belirtti.

Polis akabinde zanlıların iş vereni H.T’nin sorumluluğunda bulunan zanlıların kalmakta olduğu Bostancı'daki işçi evleri, mahkemeden temin edilen arama emri ışığında tutuklandığını ve yapılan aramada 28 KG sarımsak tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polisi zanlıların verdiklerini ifadelerinde sarımsakların atıldığını düşündükleri için temizleyip yemek için aldıklarını söylediklerini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlıların yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ve ayrıca zanlıların muhaceret sorgulaması yapılacağından soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

