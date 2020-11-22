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Tarifsiz acı

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Doğuştan kalp hastası olan Salahi-Pembe Sağol çiftinin bir yaşındaki kızları Adel, yaşamını yitirdi

Tarifsiz acı
Salahi-Pembe Sağol çiftinin bir yaşındaki kızları Adel Sağol yaşamını yitirdi. Girne’ye bağlı Tepebaşı bölgesinde yaşayan Salahi-Pembe Sağol çiftinin bir yaşındaki kızları Adel Sağol yaşamını yitirdi. 
Minik Adel’in önceki gece saat 23.00 sıralarında aniden fenalaştığı, ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.
Doğuştan kalp hastası olduğu öğrenilen Adel’in ölümü ailesini yasa boğdu.
Minik Adel bugün Tepebaşı’nda öğle namazının ardından Tepebaşı köyü mezarlığına defnedildi.
 
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