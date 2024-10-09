Tapu Dairesi çalışanı, sahte evraktan tutuklandı

Lefkoşa’da sahte vekaletnamenin tapu dairesine sunularak taşınmaz mal satışından 520 bin Sterlin elde edilmesiyle ilgili tutuklanan iki kişinin ardından Lefkoşa Tapu Dairesi çalışanı zanlı Özlem Göztaşı da tutuklandı

Lefkoşa’da 3 Ağustos tarihinde 44 yaşındaki Enver Yücel’in bir şirkete ait arazinin satışı konusunda kendisini yetkilendirecek şekilde sahte vekaletname belgesi düzenleyerek, söz konusu belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdükten sonra, bir şahıstan sahtekarlıkla 520 bin sterlin para temin etmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 53 yaşındaki Lefkoşa Tapu Dairesi çalışanı zanlı Özlem Göztaşı da tutuklandı.

Evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Lefkoşa Tapu Dairesi çalışanı zanlı Özlem Göztaşı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlı Özlem Göztaşı’nın 21 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme, sahte davranışla kayıt temini suçlarından tutuklandığını söyledi. Polis, sahtekarlık meselesi kapsamında tutuklu bulunan Sadık Öztürk’ün sahte evrakla arazisi satılan şirket adına sahte kayıp koçan başvurusu yaptığını, Lefkoşa Tapu Dairesi’nde çalınan zanlı Göztaşı’nın eksik evrakla yapılan kayıp başvurusunu işleme koyup, şirkete ait orijinal tapuyu Öztürk’e verdiğini söyledi.

Polis, orijinal koçanın 3 Eylül'de Enver Yücel tarafından Lefkoşa Tapu Dairesi'ne sunulduğunu ve şirkete ait malın 550 bin Sterline satıldığını belirtti. Polis, soruşturma kapsamında Enver Yücel ile Sadık Öztürk’ün tutuklu olduğunu anımsattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının başka koçanlarla ilgili sahte işlem yapıp yapmadığını araştıracaklarını, 2 adet cep telefonunun inceleneceğini belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.