Tanesi bin liraya sahte TC kimliği

Türkiye'den 1000’er TL para karşılığında sahte TC kimliği alan üç kişi yakalandı. Üç zanlının ülkede kaçak oldukları ve sahte kimliklerle casinolara girdikleri ortaya çıktı

Sahte Türkiye Cumhuriyeti kimlikleriyle casinolara giriş yapan 3 kişi tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Sahtelenmiş Resmi Evrağı Tedavüle Sürme, Sahte Davranışla Kayıt Temini suçlarından tutuklanan zanlılar Tariel Asadov, Taleh Guliyev ve Ceyhun Maharov mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, zanlı Tariel Asadov’un Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Taleh Guliyev’in aynı şekilde Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Tufan Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini söyledi. Polis, zanlı Ceyhun Maharov’un da Türkiye'den 1000 TL para karşılığında Murat Kaplan adına isdar olunan T.C kimlik kartını temin ettiğini belirtti.

Polis, zanlıların tasarruflarında bulunan bu sahte kimliklerle 2023 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa'da iki casinoda ibraz edip sahte olan bu evrakları tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, 15.4.2023 tarihinde zanlıların sahte kimlik kullanarak casinolara girdiği yönünde bilgi geldiğini ve zanlı Asadov ve zanlı Guliyev’in Lefkoşa'da bulunan bir casinoda tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Asadov’un tasarrufunda Murat Yılmaz adına isdar olunan T.C kimlik kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, akabinde zanlı Asadov ve zanlı Guliyev’in 16.05.2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandıklarını anlattı.

Polis, aynı tarihte zanlı Maharov’un de Lefkoşa'da bir casinoda tespit edilip, yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de ikamet izinsiz olduğundan dolayı suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı. Polis, meselenin tahkikatının henüz yeni başladığını, her üç zanlının da mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade verdiklerini belirtti.

Polis, yine meselede var olan sahte T.C kimlik kartlarının bulunamadığını söyledi.

Polis, zanlı 3’ün de aynı gün Lefkoşa'da tespit edilmiş ve yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de 130 gün izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildiğinden suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde bulunması gereken emarelere ve alınması gereken ifadelere müdahale etmelerini aşikar olduğunu belirterek, zanlıların poliste 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların

3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

