Tam bir trafik canavarı!

Lefkoşa’da sabaha yakın alkollü bir araç sürücüsü yoldan çıkarak, park halindeki kamyona çarptı ardından savrularak refüjdeki trafik levhasına vurdu. Kazadan sonra araç alev alırken, şans eseri yaralanan olmadı. Sürücünün sürüş ehliyeti olmadığı ve mal sahibinden izinsiz sigortasız araç kullandığı ortaya çıktı

Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında bir otomobil trafik levhasına çarptıktan sonra alev aldı, yangın itfaiye tarafından söndürülürken kazada yaralanan olmadı.Saat 03:30 sıralarında Lefkoşa’da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, 26 yaşındaki Blessing Tafadzwa Mumvenge 121 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiği sırada Arsın Un fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.Mumvenge yönetimindeki araç yolun solundan çıkarak, park halinde bulunan SU 793 plakalı kamyona çarptı ardından çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan otomobil orta refüj üzerindeki trafik levhasına çarparak durdu.Çarpmaya müteakip alevlenen otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaza sonucu yaralanan olmadı.Araç sürücüsü tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal, zanlı Blessing Tafadzwa Mumvenge’nin “Alkollü araç kullanma”, “Dikkatsiz sürüş”, “Sürüş ehliyetsiz araç kullanma”, “Sigortasız araç kullanma”, “Süratli sürüş” ve “Mal sahibinden izinsiz kullanma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.Bakkal, zanlının 8 Mayıs 2022 tarihinde, saat 03.25 raddelerinde. Lefkoşa'da, Bedrettin Demirel Caddesi üzerindeki çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde yüzde 121 mlg alkollü içki tesiri altında olduğu esnada yönetimindeki ZPK 688 plakalı salon araçla güney istikametine doğru süratli bir şekilde seyrettiğini belirterek, Arsın Un Fabrikası önlerine geldiğinde dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktığını kaydetti. Zanlının yoldan çıkmasının ardından yolun sol kısmında önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bulunan Kadir Öztürk (E-39, TC-Şoför) sorumluluğundaki SU 793 plakalı kamyon aracın sağ arka kısmına çarptığını dile getiren Bakkal, zanlının kullanımındaki aracın, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrularak tekrar yol içerisine girip ilerlemeye devam ettiğini ve orta refüj üzerine çıkıp refüj üzerinde bulunan trafik levhasına çarparak durduğunu ifade etti.Bakkal, aracın çarpmanın etkisiyle alev aldığına ve aracın motor kısmının tamamen, iç bölümünün ise kısmen yandığına işaret ederek, alevin İtfaiye ekibi tarafından söndürüldüğünü bildirdi.Kazada yaralanma olmadığına dikkat çeken Bakkal, ancak ZPK 688 plakalı araçta 150 bin TL, SU 793 plakalı araçta 10 bin TL, trafik levhasında ise bin TL tahmini hasarın meydana geldiğini, orta refüjde ise hasar oluşmadığını açıkladı. Bakkal, zanlının suçüstü gereği tutuklandığını söyleyerek, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ülkeye 18 Şubat 2017’de girdiğinin ve o tarihten bu yana herhangi bir işlem yapmadığının öğrenildiğini anlattı. Zanlının ülkedeki yasal statüsünün araştırılacağını, yapılan araştırmayla birlikte başka şahıslardan da ifade alınabileceğini ve olay yerindeki kameraların kayıtlarının inceleneceğini belirten Bakkal, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin bulunması nedeniyle zanlının aleyhine 2 günlük tutukluluk emri talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın, istenilen tutukluluk emrini verdi.