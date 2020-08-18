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Talihsizliğin böylesine pes

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Talihsizliğin böylesine pes
Niyazi ERGÜLEN
Güzelyurt- Lefke anayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza 'talihsizliğin böylesine pes' dedirtti.
Ali Zurnacılar yönetimindeki JM 454 plakalı araç ile Güzelyurt'tan Lefke'ye doğru ilerlediği sırada Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Selvi ağaçlarından kopan dalın araç üzerine düşmesi sonucunda meydana gelen kaza korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Saat 10.00 sıralarında meydana gelen görünmez kaza sırasında aracın camına vuran Selvi dalı daha sonra ön tarafına düşerek ön fardan içeri girdi.
Kaza sonucunda yaralanan olmazken araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
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