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Takla attı, dereye uçtu

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Lefkoşa'da korkutan kaza! Metehan bölgesinde yoldan çıkan araç takla attı, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı

Takla attı, dereye uçtu

Murat ASLAN
Lefkoşa'da Metehan bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15:40 raddelerinde meydana geldi.
Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde EJ 511 plakalı araçla batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden 43 yaşındaki Hasan Liman, Zephyr Cafe çemberine geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak tarla içerisinde savrulup sol yan kısmı üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Hasan Liman ve araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Mildeniz Aliş ve 13 yaşındaki Efe Öztanoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

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