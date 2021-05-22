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Takla atarak, evin bahçe duvarına çarptı

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Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda aşırı alkollü araç sürücüsü, lüks aracıyla takla atarak, bir evin bahçe duvarına çarptı

Takla atarak, evin bahçe duvarına çarptı
 
 
Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak, bir evin bahçe duvarına çarptı ve tavanı üzerinde durabildi. 
Dün saat 02.45’te Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SR 830 plakalı Mercedes marka lüks aracıyla seyrederken yoldan çıkan, refüje ve levhalara çarpan aracın sürücüsü 25 yaşındaki Stanley Dennıs Okelie’nin, 230 promil alkollü, süratli ve dikkatsiz olduğu belirlendi.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Liman çemberine çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durdu. 
Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı. 

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