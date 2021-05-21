Takla atan araç, bahçe duvarına çaparak durdu

Girne’de meydana gelen trafik kazasında, alkollü sürücünün kullandığı araç takla atarak, bir evin bahçe duvarına çarptı ve tavanı üzerinde durabildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 02.45’te Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda SR 830 plakalı aracıyla seyrederken yoldan çıkan, refüje ve levhalara çarpan aracın sürücüsü Stanley Dennıs Okelie’nin (E-25), 230 promil alkollü, süratli ve dikkatsiz olduğu belirlendi.

ARAÇ TAVANI ÜZERİNDE DURDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, Liman çemberine çarptıktan sonra takla atarak yolun solunda bulunan bir evin bahçe duvarına çarpıp tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü tutuklandı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.