Takımcılar’a 15 yıl hapis

Ülkemizde infiale neden olan bir polis mensubunu bıçakla ağır yaralayan Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar’ın aleyhindeki karar dün açıklandı.



Gökhan Takımcılar 15 yıl, İbrahim Takımcılar ise 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gökhan Takımcılar, Katle teşebbüs, ağır yaralama, soygun, kasti hasar, ciddi darp, polisi darp görevinden men, Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu, sirkat, sahtekarlıkla para temini ve birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etmek suçlarından itham edildi.

Olayda, 15.08.2021 tarihinde 17.00’de Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun polis aracıyla olay mahalline gitmiş, İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar koşarak kaçmaya çalışmıştı. Polislerin yakaladığı Gökhan Takımcılar, polis memuru Fahri Toklu’yu tasarrufundaki ağır uzunluğu 17,5 ağız uzunluğu 6,5 santim olan sivri uçlu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaralayıp, ellerinin muhtelif yerlerini de bıçakla yaralayıp, polis arabasının anahtarını alıp, köy içinde İ.Ç’ye ait araçla kaçmıştı.

Polis Memuru Fahri Toklu'yu bıçakla yaralayarak öldürmeye teşebbüs ettikten GKRY Bölgesine firar eden Gökhan Takımcılar, 30 Ağustos’ta öğle saatlerinde, Kırklar köyünde görevli askerler ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklanmışt

ı. Polis, operasyon kapsamında ayrıca, Gökhan Takımcılar tarafından KKTC'ye geçmek için kullanılan ve terk edilmiş halde bulunan araçta yapılan aramada ise yaklaşık 10 gr ağırlığında hintkeneviri ve 3 gr ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulmuştu.

