Tahliye olur olmaz yine tutuklandı

Cezaevinde uyuşturucudan tutuklu bulunduğu 2022-2023 yılları arasında cezaevine iki kez uyuşturucu sokan Ali Akçam tahliye olur olmaz yeniden tutuklandı

Cezaevinde uyuşturucu suçundan hükümlü tutuklu bulunduğu 2022-2023 yılları arasında cezaevine iki kez uyuşturucu içerikli hap sokan Ali Akçam tahliye olur olmaz narkotik ekipleri tarafından tutuklandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının cezaevinde hükümlü tutuklu bulunduğu 2022-2023 yılları arasında cezaevine uyuşturucu içerikli buprenorfin ve naloxone hapları sokmak suçundan mahkemeye çıkarıldığını söyledi. Polis, zanlının 12 Eylül 2022 tarihinde 3 suç ortağıyla birlikte Gazimağusa’dan temin edilen uyuşturucu içerikli 10 adet buprenorfin hapları cezaevine soktuğunu, gardiyanlar tarafından tespit edildiğini söyledi. Polis, suç tarihinde zanlı hakkında cezaevine yasaklı eşya ve uyuşturucu içerikli hap sokma suçundan dosya tazmin edildiğini açıkladı. Polis zanlının 16 Eylül 2023 tarihinde de 5 adet naloxone hapı cezaevine soktuğunu ve yine gardiyanlar tarafından tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkında 16 Haziran’da işlenen suçlardan dolayı da dosya tazmin edildiğini açıkladı.

Polis memuru, başka bir suçtan hükümlü tutuklu olan zanlının cezasını tamamlayarak, dün yani 7 Eylül 2023 tarihinde tahliye edildiğini, cezaevinde olduğu sürede işlediği suçlardan dolayı yeniden tutuklanarak, mahkemeye getirildiğini söyledi. Polis, zanlının daha önce 3 ayrı uyuşturucu davasından yargılandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 150’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

