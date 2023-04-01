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Tahir Eray’ın ölüm nedeni otopsiyle tespit edildi

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Tahir Eray’ın ölüm nedeni otopsiyle tespit edildi
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Evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 83 yaşındaki Tahir Eray’ın otopsisinde, ölüm nedeninin “hipertansiyon, akciğer hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama” olduğu tespit edildi.


Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 29 Mart'ta  Gazimağusa’da kaldığı ikametgahta aniden rahatsızlanarak, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Tahir Eray’ın (E-83) yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin "hipertansiyon, akciğer hastalığı, aort damarı yırtılması ve iç kanama" olduğunun tespit edildiği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
 
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