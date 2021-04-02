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Tacizci öğretmene üç ay hapis

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İki erkek öğrencisini taciz ettiği için yargılanıp suçsuz bulunan Mustafa Çil isimli öğretmen, Yüksek Mahkeme’de 3 ay hapse mahkum oldu

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Tacizci öğretmene üç ay hapis
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Mustafa Çil isimli öğretmen, iki erkek öğrencisini 3 yıl boyunca taciz ettiği iddiasıyla çıktığı alt mahkemede ceza almasa da Yüksek Mahkemeye aktarılan davanın sonucunda 3 ay hapse mahkum edildi.
Gazimağusa’daki bir meslek okulunda kuaförlük dersleri veren sanık Mustafa Çil isimli öğretmenin 2014, 2015 ve 2016 yılları içerisinde, 2 erkek öğrencisine Facebook ve Messenger üzerinden cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz etmiş ve Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Sanık öğretmenin beraat etmesi üzerine konu Yüksek Mahkemeye gitti.
Yüksek Mahkeme’de görüşülen istinaf duruşmaları sonucunda mahkeme heyeti oy birliği ile sanığın 1 öğrencisine karşı suç işlediği tespit edildi.
Yüksek Mahkeme Heyeti Başkan Bertan Özerdağ ve Üyeler Peri Hakkı ile Beril Çağdal huzurunda görüşülen davanın kararını açıklayan Peri Hakkı sanığın öğretmen olmasına karşın örnek bir davranış sergilememesini ve korumakla yükümlü olduğu öğrencisine karşı bu suçu işlemesini aleyhine ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini belirtti.
Hakkı sanığın 2 çocuk babası olması ve evli olup onlara bakmakla yükümlü olmasını lehine hafifleştirici neden olarak değerlendirdikten sonra sanığı 3 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 
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