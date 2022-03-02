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Tabanca balistik incelemeden geçecek

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Girne’de aracında yapılan aramada; bir adet 9 mm çapında tabanca, şarjör ve 14 adet canlı mermi bulunan Muhammet Salgar tutuklandı

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Tabanca balistik incelemeden geçecek
Girne’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah, patlayıcı madde taşıma, tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhammet Salgar mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Emrah Lambasuyucu olayla ilgili bulguları aktardı. Lambasuyucu, zanlı Muhammet Salgar’ın 25 Şubat 2022 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Girne’de, kullanımındaki NJ 451 plakalı Audi marka araç içerisinde yapılan aramada; bir adet seri numarası meçhul 9 mm çapında Baretta marka tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjörü ve şarjör içerisinde toplam 14 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunarak, emare zapt edildiğini söyledi.
Polis zanlının suçüstü hali tutuklandığını yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve emare tabancanın balistik incelemeden geçeceğini belirterek tahkikat maksatlı ilk etapta 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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