Tabanca aranıyor

Güzelyurt’ta iki grup arasında dehşete düşüren silahlı saldırı olayı ile 6 kişi tutuklandı. Polis, olayda kullanılan tabancanın henüz bulunmadığını bildirdi

Güzelyurt’ta önceki Pazar gecesi iki grup arasında dehşete düşüren silahlı saldırı olayı ile bağlantılı 6 kişi Güzelyurt Kaza Mahkemesine çıkarıldı.Nevzat Volkan, Yılmaz Tip, Evrim Şengül, Eren Gür, Şükrü Ozipek ve Mert Özdemir’den oluşan zanlılar aleyhine 3’er gün tutukluluk emri verildi.Güzelyurt Kaza Mahkemesinde polis geniş güvenlik önlemi alırken, Güzelyurt Polis Müdürü Barış Sel mahkeme salonunda ve dışarıda gerginlik yaşanmaması için yakın takipteydi.Zanlı yakınları sabah saatlerinde mahkeme önünde kalabalık şekilde beklerken, olay yaşanmaması için mahkeme avlusuna alınmadı, polisle kısa süreli gerginlik yaşayan kalabalık bir süre bekledikten sonra dağıldı.Zanlılar Nevzat Volkan, Yılmaz Tip ve Evrim Şengül ‘Adam öldürmeye teşebbüs’, ‘Vahim zarar’, ‘Kanunsuz patlayıcı madde tasarruf’ ve ‘Meskûn mahalde ateş açma’ suçlamaları ile tutuklandı. Aynı olayla bağlantılı Volkan, Tip ve Şengül’ün olay yerinden kaçmasını sağlayan zanlılar Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir de mahkemeye çıkarıldılar.Güzelyurt Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Müfettiş Muavini Andım Baytunç, olayın 16 Ekim tarihinde Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı.Baytunç, zanlıların müşteri olarak oturdukları cafede, yine aynı cafede müşteri olarak bulunan Tamer Özdaş Tüm ve Taner Özdaş Tüm ile tartıştıklarını söyledi.Polis, Özdaş kardeşlerin kendilerine küfür ettikleri gerekçesi zanlı Yılmaz Tip’in tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabanca ile zanlı Nevzat Volkan’ın Taner ve Tamer Özdaş Tüm’e birer el ateş açtığını kaydetti.Zanlıların, olay yerinden aynı anda kaçtığını ifade eden Baytunç olay anının güvenlik kameralarında görüldüğünü, silahlı saldırının yaşandığı yerde 2 adet boş kovan bulunduğunu kaydetti.Bölgede infial yaratan olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını kaydeden Baytunç, 14 kişiden ifade temin edildiğini olay yerinde 2 adet cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti. Müştekilerin sağlık durumları ile ilgili de bilgi veren Baytunç, tedavilerinin devam ettiğini ifade etti. Zanlıların evlerinde mahkeme emri ile arama yapılacağını da kaydeden polis, olayda kullanılan tabancanın henüz bulunmadığını söyledi.Zanlıların olay yerinden kaçmasını sağlayan Eren Gür, Şükrü Özipek ve Mert Özdemir de önceki gün Dikmen’de gerçekleşen operasyonda yakalandı. Zanlıların ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan kaçan zanlılara yardım ettiklerini tespit ettiklerini söyleyen Baytunç, zanlılar Gür, Özipek ve Özdamar’ın gönüllü ifade vererek suçlarını itiraf ettiklerini olayda kullanılan aracın da Dikmen’de bulunduğunu kaydetti.Soruşturmanın geniş çaplı devam ettiğini kaydeden Müfettiş Muavini zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.Yargıç Özge Uğraşın, soruşturmanın ciddiyetine değinerek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.