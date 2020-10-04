Sürücülerin Dikkatine!

Lefkoşa'da Alpet (Altinbaş) trafik ışıkları kavşağında yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kaldı.
Polisten yapılan duyuruya göre Lefkoşa'da Dr Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Alpet (Altinbaş) trafik ışıkları kavşağında yapılan kanalizasyon çalışması nedeniyle trafik ışıkları devre dışı kaldı.. Anayol üzerinde sağa ve sola dönüş yolları (sanayi ve metropol yönü) trafige kapalı olup, trafik anayol üzerinden sadece gidiş ve geliş olarak verilmekte. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olundu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.