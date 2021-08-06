Sürücülere önemli uyarı

Lefkoşa- Mağusa anayolunun Genç Yem Sanayi yakınlarında meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle trafik kilitlendi.
Yaşanan trafik kazası nedeniyle Mağusa yönüne trafiğin kilitlendiği bildirildi.
Polis Mağusa istikametine gidecek olan sürücülerin Hamitköy içinden kuzeye ilerleyerek Lefkoşa Çevre yolunu kullanmalarını rica etti.
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