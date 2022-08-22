Sürücü alkollü, araç sigortasız

Girne - Lefkoşa anayolunda önündeki araca çarparak 72 yaşındaki Erdoğan Atagören’in ağır yaralanmasına neden olan Salih Yiğit tutuklandı. Kaza anında alkollü olduğu tespit edilen Yiğit’in kullandığı kiralık aracın sigortasız olduğu ortaya çıktı

Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde önceki gün meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan araç sürücüsü Salih Yiğit tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Vahit Bakkal olguları aktardı. Polis, 20.08.2022 tarihinde saat 05:30 raddelerinde Lefkoşa'da Lefkoşa - Girne Anayolu 0-1 kilometreleri içerisinde çift şerit yol üzerinde iki şeridi ortalar vaziyette yönetimindeki ZRD 012 plakalı kiralık araç ile 141 mlg alkol tesiri altında Güney istikametine doğru seyreden Güzelyurt'da sakin 30 yaşındaki Salih Yiğit’in dikkatsizliği sonucu o esnada önünde selden birinci şerit içerinde aynı istikamete doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 72 yaşındaki Erdoğan Atagören’in yönetimindeki BY 797 plakalı Mercedes D 250 marka salon aracın sağ arka kısmına aracının sol ön kısmı ile çarptığını anlattı.Polis, çarpmanın etkisi ile kontrolsüzce savrulan ZRD 012 plakalı aracın yolun gidiş ve gelişini ayıran beton bariyere çarparken, BY 797 plakalı aracın da yoldan çıkıp yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarptığını belirtti.Polis, kaza sonucu yaralanan BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören’in kaza mahalline gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülerek acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Nöroşirurji Servisi’nde müşahede altına alındığını, ZRD 012 plakalı araç sürücüsü Salih Yiğit’in ise suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.Polis, BY 797 plakalı araç sürücüsü Erdoğan Atagören'in kaburga kemikleri kırık, ciğerde sönme ve beyin kanama riski olduğunu ayrıca hayati tehlikesi bulunduğunu söyledi.Polis, kiralık aracın Tolga Öztoycan adına kiralanırken konu aracı kullanan Güzelyurt'ta sakin Salih Yiğit'in sözleşmede ismi bulunmadığını ve sigorta kapsamı dışında olduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.