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Surlariçinde ev yıkıldı

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Lefkoşa Surlariçinde bu sabah Pençizade Sokak üzerinde bulunan 25 numaralı, kerpiçten yapılmış evin bir bölümü yıkıldı

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Surlariçinde ev yıkıldı
 

Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait saçtan yapılmış garaj ve su deposu hasar gördü. 

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, bu sabah 06.30 sıralarında meydana olay sonrasında gerekli emniyet tedbirleri alınarak yol trafiğe kapatıldı ve belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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