Surlariçi'nde palalı saldırı

Lefkoşa Surlariçi'nde palalı dehşet yaşandı. 47 yaşındaki Mehmet Kılıç, tartıştığı 31 yaşındaki Murat Gören'in başına ve 24 yaşındaki İbrahim Casun'un yüzüne pala ile vurdu. Saldırıda iki kişi yaralandı, zanlı tutuklandı

Lefkoşa'da yaşanan şiddet olayında 47 yaşındaki Mehmet Kılıç, “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Olay, 7 Şubat 2024 tarihinde Lefkoşa'nın tarihi Surlariçi bölgesindeki İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis, zanlının Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'da Surlariçi'nde bulunan İstanbul Caddesi üzerinde, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu henüz tespit edilemeyen pala ile 31 yaşındaki Murat Gören’in başının arka kısmına vurarak 7 santim kesi oluşturmak sureti ile katle teşebbüs edip, yaralanmasına sebep olduğunu anlattı.

Polis memuru, zanlının aynı palayı 24 yaşındaki İbrahim Casun’un yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına sebebiyet verip, alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşturmak sureti ile vahim zarar suçunu işlediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde Murat Gören'e ait cep telefonunu yere atarak kırılmasına sebep olmak sureti ile kasti hasar suçunu işlediğini kaydetti.

Polis, zanlının aynı gün Demirhan'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını, ikamet ettiği Surlariçi’ndeki otel odasında yapılan aramalarda kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını anlattı.

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını, aranan emare ve izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

