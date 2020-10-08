Süratli sürücü, ortalığı dağıttı

Lefkoşa’da süratli şekilde araç kullanan sürücü, yoldan çıktı, trafik levhasına çarptıktan sonra bir işyerine ait duvara çarpıp savruldu, ardından başka iş yerine ait demir korkuluklara ve su panosuna çarparak durabildi
Lefkoşa’da dün gece yarısı saat 01.00 sıralarında direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç sürücüsü, Önder Alışveriş Merkezi önünde dehşet saçtı.
25 yaşındaki Emre Yılan, yönetimindeki HB 171 plakalı Toyota Celica marka spor araç ile direksiyon hâkimiyetini kaybederek yolun sağından dışarı çıktı.
Yılan, trafik levhasına çarptıktan sonra Reflex Team isimli işyerine ait duvara çarparak yönetimindeki araç ile savruldu, sonra başka bir iş yerine ait demir korkuluklarına ve LTB’ye ait su panosuna çarparak durabildi