Süratli sürücü önündeki araca çarptı: 4 yaralı

Girne-Lefkoşa ama yolunda aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Girne-Lefkoşa ana yolunda bugün 18.45'te aynı yönde seyreden iki araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre Lefkoşa istikametine doğru seyreden İbrahim Hamolat (E-22) yönetimindeki MJ 051 plakalı araç ile yine aynı istikamette seyreden Erçin Aykılıç (E-39) yönetimindeki HP 385 plakalı araç çarpıştı.

Kazada dört kişi yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların HP 385 plakalı araç sürücüsü Erçin Aykılıç, aynı araçta yolcu olarak bulunan Nejla Aykılıç (K-37) ve Kuzey Aykılıç (E-9) ile MJ 051 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ece Dokur (K-29) olduğu ve tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor.