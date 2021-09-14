Sürat ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

Lefkoşa-Girne yolu, Boğaz Piknik alanı yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.45 raddelerinde meydana geldi.
Girne’de sakin 56 yaşındaki Ramazan Paksoy, Lefkoşa Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkıp banket kenarında bulunan çelik bariyere vurdu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Ramazan Paksoy, araçta bulunan 57 yaşındaki Gülden Paksoy, 23 yaşındaki Merve Paksoy, 23 yaşındaki Tuğba Paksoy ve Emre Paksoy yaralandı.
Yaralılar Lefkoşa Devlet hastanesinde müşahede altına alındı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.