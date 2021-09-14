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Sürat ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu

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Boğaz Piknik alanı yakınlarında kontrolden çıkan araç, bariyere çarparak durdu. Kaza sonucu araç sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı

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Sürat ve dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
Lefkoşa-Girne yolu, Boğaz Piknik alanı yakınlarında bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 12.45 raddelerinde meydana geldi.
Girne’de sakin 56 yaşındaki Ramazan Paksoy, Lefkoşa Girne anayolunun 11-12 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyrederken direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolu ikiye ayıran çelik bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkıp banket kenarında bulunan çelik bariyere vurdu.
Kaza sonucu araç sürücüsü Ramazan Paksoy, araçta bulunan 57 yaşındaki Gülden Paksoy, 23 yaşındaki Merve Paksoy, 23 yaşındaki Tuğba Paksoy ve Emre Paksoy yaralandı.
Yaralılar Lefkoşa Devlet hastanesinde müşahede altına alındı.
 
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