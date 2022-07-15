Sürat ve dikkatsizlik pahalıya mal oldu

Lefkoşa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, ortalığı dağıttı, şans eseri yaralanan olmadı

Lefkoşa’da bugün sabahın ilk saatlerinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza yürekleri ağıza getirirken kazanın hafif sıyrıklarla atlatılması yüreklere su serpti.Kaza, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde meydana geldi.28 yaşındaki Murat Cem Çolak, yönetimindeki KC 262 plakalı araç ile süratli şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Modelist giyim mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp önce bordür taşlarına, daha sonra kaldırım üzerinde bulunan 7 adet demir çubuk ile camlı reklam tabelasına çarparak tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Murat Cem Çolak tutuklandı.