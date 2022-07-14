Sürat ve dikkatsizlik pahalıya mal oldu

Lefkoşa’da bugün sabahın ilk saatlerinde dikkatsiz sürücünün neden olduğu kaza yürekleri ağıza getirirken kazanın hafif sıyrıklarla atlatılması yüreklere su serpti.Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde, 28 yaşındaki Murat Cem ÇOLAK yönetimindeki KC 262 plakalı araç ile süratli şekilde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi.Murat Cem ÇOLAK yönetimindeki KC 262 plakalı araç yolun sağında bulunan Modelist giyim mağazası önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkıp önce bordür taşlarına, daha sonra kaldırım üzerinde bulunan 7 adet demir çubuk ile camlı reklam tabelasına çarparak tavanı üzerinde durdu.Kaza sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Murat Cem ÇOLAK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmekte.