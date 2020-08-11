Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

Lefkoşa’da Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza dün gece saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde Güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Süleyman ÖZTÜRK yönetimindeki MG 585 plakalı araç, sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek yine yolun sol kısmında bulunan beton duvara ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.