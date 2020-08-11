banner411
banner69
Offroadçular çamurda dans ettiler
Offroadçular çamurda dans ettiler
18 0
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
Klasikler Başkent’in hazinelerini aradılar
19 0
 
74 0
Zarlar Ada anısına atıldı
Zarlar Ada anısına atıldı
22 0
Limasol - Baf sınırında yangın
Limasol - Baf sınırında yangın
30 0
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
Sampiyonlar Ligi müziği eşliğinde sahaya çıktılar
287 0
Berkel devam dedi
Berkel devam dedi
157 0
banner460

Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu

banner476

Sürat ve dikkatsizlik kazaya neden oldu
Lefkoşa’da Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kaza ucuz atlatıldı.
Polisten verilen bilgiye göre kaza dün gece saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa’da Yakındoğu bulvarında Göçmenköy Halısahası önünde Güney istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki Süleyman ÖZTÜRK yönetimindeki MG 585 plakalı araç, sürücüsünün sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek yine yolun sol kısmında bulunan beton duvara ön kısmı ile çarpmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.