Sürat ve dikkatsizliği canına mal oldu

Gazimağusa’da bugün saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kaldırıma ve beton sete çarpıp havalanan ve park halindeki bir araca çarpan PF 970 plakalı aracın sürücüsü Ali Barışer (62) hayatını kaybetti.

Barışer’in yaşamını yitirdiği kazayla, KKTC’de 2021’de trafik kazalarındaki can kayıpları 20’ye yükseldi.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre kaza, Gazimağusa'da eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak’ta meydana geldi.

Gazimağusa'da sakin Ali Barışer (E-62), yönetimindeki PF 970 plakalı salon araçla Sincan Sokak yol kavşağına geldiğinde, süratli ve dikkatsiz bir şekilde kavşakta durmadan karşıya geçti. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önce kaldırıma ardından beton sete çarpan araç havalandıktan sonra park halindeki bir salon araca çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü Ali Barışer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.