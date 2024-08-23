Şüpheli, sabıkalı ve alkollü çıktı

Gazeteci Rana Sarro'nun arabası sabah saat 05.30'da Güzelyurt'taki evi önünden çalındı. Şüphelinin sabıkalı ve alkollü olduğu ortaya çıktı

Güzelyurt'ta gazeteci Rana Sarro'nun aracını dün sabaha karşı evinin önünden kaçıran şüpheli, ODTÜ Kampüsü'nde yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin sabıkalı ve alkollü olduğu tespit edildi.

Gazeteci Rana Sarro, dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, evinin önünden arabasının kaçırıldığını ve kampüse götürülerek zarar verildiğini duyurdu.

Rana Sarro'nun paylaşımı şöyle:

“Saat 05.30... Evimin önünden arabam kaçırılıyor kampüste darmadağın ediliyor beni tanıyan güvenlikler olmasa götürülmek için çekici çağrılıyor ve "araba arkadaşımın" yalanı söyleniyor.

Sabaha karşı ben evimde uyurken...

Öğrencinin uyuşturucu suçu sabıkalı ve alkollü olduğu belirlendi. Araç hırsızlığı suçundan tutuklandı.”