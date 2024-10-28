Şüpheli hareketleri ele verdi

Hamitköy’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda durdurulan bir araçta, tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan 27 yaşındaki Ekin Cabbar Beyaz tutuklandı

Hamitköy’de dün sabaha karşı Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı C.Ö.Ş. Ekipleri tarafından, kullanımındaki araç ile seyir halinde olduğu sırada şüpheli olarak görülen araç sürücüsü 27 yaşındaki Ekin Cabbar Beyaz durduruldu.

Beyaz’ın üzerinde ve konu araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi, bahse konu şahıs tutuklandı. Zanlı Ekin Cabbar Beyaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Ekin Cabbar Beyaz’ın 27 Ekim 2024 tarihinde saat 01:10 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Hamitköy-Lefkoşa’da, şüpheli bir halde seyir halinde tespit edilip kontrol amaçlı durdurulan JL 411 plakalı aracında ve üzerinde yapılan aramada; konu aracın dümenin sağ alt konsolunda yaklaşık 1 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını ve zanlının suçüstü tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğini suçunu kabul yönünde ifade verdiğini bu ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği belirterek alınan emarelerinde analize gönderileceğinden ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.