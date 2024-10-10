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Şüpheli hareketleri ele verdi

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Yeniboğaziçi’nde anayol kenarında şüpheli hareketler sergileyen gencin üzerinde 5 gram sentetik cannabinoid içeren kağıt parçaları ve 1 gram metamfetamin türü uyuşturucu bulundu

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Şüpheli hareketleri ele verdi
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Yeniboğaziçi’nde önceki gün saat 12.00'de anayol kenarında şüpheli hareketler sergileyen 26 yaşındaki isminin baş harfleri M.H. üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram sentetik cannabinoid içeren kağıt parçaları ve 1 gram metamfetamin bulundu. 
M.H tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıyı 08.10.2024 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde anayol kenarında yaya olarak tespit ettiğini söyledi.
Polis, zanlının şüpheli hareketler sergilemesi sonucu, üzerinde ve tasarrufunda bulunan el çantası içerisinde yapılan aramada; yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içeren kağıt parçaları ve yaklaşık 1 gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi bularak emare olarak aldığını anlattı.
Polis, tahkikatını salimen tamamlayabilmek için zanlı hakkında tutukluluk emri talep etti. Mahkeme talebi uygun buldu ve zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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